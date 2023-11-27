В Бурятии пенсионера придавило грузовиком

В поселке Онохой росгвардейцы пришли на помощь односельчанину, которого придавило грузовой машиной. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, происшествие случилось 20 ноября. Пожилой мужчина отправился в гараж для ремонта грузовика. Во время обслуживания машина соскользнула с домкрата и придавила пенсионеру руку.Пенсионер долго не мог выбраться из-под машины и звал на помощь. Его супруга услышала крики, когда вышла во двор, и сразу же начала звонить сыну. Однако парень в это время находился в Улан-Удэ. Не имея возможности оперативно помочь отцу, молодой человек позвонил в Росгвардию.Сотрудники ведомства немедленно прибыли на место. Сержант Александр Шагжиев и старший сержант Николай Попов совместно с соседями вызволили мужчину из-под машины, а врачи скорой оказали мужчине помощь. Сейчас пенсионер находится на амбулаторном лечении.Родственники пострадавшего поблагодарили сотрудников Росгвардии, скорой помощи и своих соседей за неравнодушие.Фото: Росгвардия Бурятии