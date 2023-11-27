Происшествия 27.11.2023 в 11:34
В Бурятии «заминировали» школу
Учителей и учеников пришлось эвакуировать
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в школе села Сотниково. На место немедленно прибыли оперативные службы. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали из школы людей - около ста сотрудников и тысячи учеников 1-й смены.
«В ходе осмотра здания взрывотехники ОМОНа опасных устройств и предметов не обнаружили», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В ходе осмотра здания взрывотехники ОМОНа опасных устройств и предметов не обнаружили», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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