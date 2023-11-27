В Бурятии «заминировали» школу

Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в школе села Сотниково. На место немедленно прибыли оперативные службы. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали из школы людей - около ста сотрудников и тысячи учеников 1-й смены.«В ходе осмотра здания взрывотехники ОМОНа опасных устройств и предметов не обнаружили», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии