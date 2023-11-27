Происшествия 27.11.2023 в 12:05

В Бурятии из-за плохой погоды спасатели не могут добраться до дрейфующего катера

Порывы ветра на Байкале достигают 15 м/с
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за плохой погоды спасатели не могут добраться до дрейфующего катера
В Бурятии спасатели пока не смогли добраться до людей на катере, который дрейфует в районе полуострова Святой Нос. У судна, на борту которого находятся 4 человека, вчера сломался мотор.

Как сообщили в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7», на помощь к попавшим в беду людям вечером 26 ноября из поселка Никола вышел спасательный катер «Виталий Тихонов». Однако из-за сильного ветра, порывы которого достигали 15 м/с, сегодня утром он остановился в районе «Ольхонских ворот», пройдя лишь половину пути.

Запланированный утром вылет вертолета Ми-8 МЧС из поселка Никола также перенесен на 13 часов по метеоусловиям.

Фото: «Номер один»
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