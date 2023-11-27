Происшествия 27.11.2023 в 14:12
В Бурятии ухудшилась ситуация со спасением людей на Байкале
Из-за плохой погоды до них не могут добраться ни вертолет, ни спасательный катер
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вновь перенесли вылет вертолета Ми-8 МЧС, который должен был участвовать в операции по спасению четырех человек, застрявших на катере со сломанным мотором на Байкале. Теперь вылет назначен на утро 28 ноября, сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».
Спасательный катер «Виталий Тихонов», который вышел из поселка Никола, по-прежнему находится в районе «Ольхонских ворот». Он также не может двигаться к месту происшествия из-за плохих погодных условий.
«По акватории озера Байкал проходит холодный фронт, сопровождающийся низкой облачностью, сильным ливневым снегом и сильным ветром с порывами до 20 м/с», - сообщили в чате.
Напомним, вечером 26 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что на озере Байкал в 5 км от полуострова Святой Нос Баргузинского района сломался мотор у катера, на борту которого находятся 4 человека.
О судьбе оставшихся на катере людей пока ничего не известно.
Фото: МЧС Бурятии
Спасательный катер «Виталий Тихонов», который вышел из поселка Никола, по-прежнему находится в районе «Ольхонских ворот». Он также не может двигаться к месту происшествия из-за плохих погодных условий.
«По акватории озера Байкал проходит холодный фронт, сопровождающийся низкой облачностью, сильным ливневым снегом и сильным ветром с порывами до 20 м/с», - сообщили в чате.
Напомним, вечером 26 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что на озере Байкал в 5 км от полуострова Святой Нос Баргузинского района сломался мотор у катера, на борту которого находятся 4 человека.
О судьбе оставшихся на катере людей пока ничего не известно.
Фото: МЧС Бурятии
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