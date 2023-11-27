В Бурятии потушили пожар на турбазе

Ночью 26 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании турбазы «Лагуна» в селе Сухая Кабанского района. К месту пожара был направлен дежурный караул 26-й пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в 50 км от места происшествия, на вызов также выехали пожарные-добровольцы в составе 2 человек и 2 единиц техники.«К месту пожара добровольцы приехали в течение 5 минут. По прибытии было установлено, что на территории туристической базы произошло возгорание гостевого дома. Существовала угроза распространения огня на стоящие рядом дома, однако добровольцам удалось сдержать пожар до приезда основных сил. Возгорание было потушено в течение 30 минут», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате сгорел гостевой дом на площади 42 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС