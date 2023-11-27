Житель Улан-Удэ подобрал потерянный телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу телефона у школьницы, совершенную около года назад. Как сообщили в МВД Бурятии, гаджет стоимостью 15 тысяч рублей сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили у 37-летнего горожанина. При проверке по базам данных выяснилось, что используемый им мобильник числится в списке разыскиваемого имущества. Мужчину доставили в отдел.Улан-удэнец рассказал полицейским, что нашел телефон в маршрутке. Выходя на остановке, горожанин заметил его на ступеньке в салоне и подобрал. О том, что гаджет потеряла учащаяся младших классов, подозреваемый, по его словам, не знал. Как и то, что распоряжение чужим имуществом без согласия владельца может повлечь уголовную ответственность.«Тем не менее, понимая, что фактически находка ему не принадлежит, мужчина оставил устройство себе, предварительно вынув сим-карту. Спустя месяц, когда его собственный телефон сломался, улан-удэнец достал чужой, сбросил на нем настройки и купил зарядное устройство. Попыток вернуть имущество владелице он не предпринимал», - рассказали в полиции.Как отметили в МВД, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»