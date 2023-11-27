В Бурятии заключенному накинули срок за демонстрацию экстремистской символики

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый отбывал наказание в колонии общего режима в Гусиноозерске. В мае 2023 года мужчина нанес на простынь рисунки и надписи тюремной тематики, являющиеся атрибутами и символами запрещенного в России экстремистского движения, после чего демонстрировал их посторонним. При этом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, которое частично присоединено к неотбытой части наказания по предыдущему приговору. В итоге, 1 год и 11 месяцев лишения свободы ему предстоит отбывать в исправительной колонии уже строгого режима», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»