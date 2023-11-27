Происшествия 27.11.2023 в 16:33

В Бурятии заключенному накинули срок за демонстрацию экстремистской символики

Также мужчине придется «переехать» с общего на строгий режим
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заключенному накинули срок за демонстрацию экстремистской символики
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый отбывал наказание в колонии общего режима в Гусиноозерске. В мае 2023 года мужчина нанес на простынь рисунки и надписи тюремной тематики, являющиеся атрибутами и символами запрещенного в России экстремистского движения, после чего демонстрировал их посторонним. При этом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, которое частично присоединено к неотбытой части наказания по предыдущему приговору. В итоге, 1 год и 11 месяцев лишения свободы ему предстоит отбывать в исправительной колонии уже строгого режима», - рассказали в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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