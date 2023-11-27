В Бурятии рыбаки вторые сутки дрейфуют на сломанном катере по Байкалу

Главный госинспектор по маломерным судам МЧС Бурятии Николай Зайцев рассказал о ходе операции по спасению рыбаков, которые дрейфуют на катере со сломанным мотором по Байкалу. Его слова приводит вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».По словам Николая Зайцева, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.В районе мыса Орлиный у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.«Спасательными службами Бурятии и Иркутской области было принято решение о направлении помощи в район бедствия. В 18:25 из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России, на борту которого находятся четыре человека. Применение вертолета по погодным условиям не представилось возможным. В течение ночи продолжались безрезультатные попытки вызвать на связь потерпевших, спасательный катер находится на пути к рыбакам», - рассказал Николай Зайцев.Он также сообщил, что вылет вертолета планируется после прохождения снежного заряда и улучшения видимости. В районе полуострова Святой Нос наблюдается плотная низкая облачность и большая волна.МЧС предупреждает, что навигация в республике закончена. В настоящее время выходить на акваторию Байкала запрещено Пренебрежение правилами судоходства несет смертельную опасность для нарушителей.Фото: russianstock.ru