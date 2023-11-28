В Бурятии 13 человек попали в больницу после употребления шаурмы

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии 13 человек госпитализированы в ЦРБ с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они ели шаурму, купленную в киоске быстрого питания в селе.По данным вайбер-чата «Джида-инфо.24/7», местные жители начали обращаться в ЦРБ с жалобами на кишечное расстройство с 25 ноября. В итоге по состоянию на 27 ноября в больнице оказались 6 детей в возрасте от 2 до 16 лет и 7 взрослых.«Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести. Все необходимые для лечения медпрепараты имеются в наличии», - сообщили в больнице.Сейчас расследованием происшествия занимается Роспотребнадзор. Также дело находится на контроле прокуратуры Бурятии.Фото: pixabay.com