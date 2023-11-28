Происшествия 28.11.2023 в 08:59

В Улан-Удэ горел трамвай

Происшествие случилось на остановке «Республиканская больница»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горел трамвай
Вечером 27 ноября на остановке «Республиканская больница» в Улан-Удэ загорелся трамвай. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», возгорание произошло в пустом вагоне, который следовал в депо в связи с технической неисправностью.

«На момент возгорания слесари службы подвижного состава были в вагоне и применили огнетушитель. Никто не пострадал. Вагон своим ходом ушел в депо. Простой составил 9 минут», - сообщили на предприятии.

Причины возгорания в трамвае установит служебное расследование.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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