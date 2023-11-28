В Улан-Удэ горел трамвай

Вечером 27 ноября на остановке «Республиканская больница» в Улан-Удэ загорелся трамвай. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», возгорание произошло в пустом вагоне, который следовал в депо в связи с технической неисправностью.«На момент возгорания слесари службы подвижного состава были в вагоне и применили огнетушитель. Никто не пострадал. Вагон своим ходом ушел в депо. Простой составил 9 минут», - сообщили на предприятии.Причины возгорания в трамвае установит служебное расследование.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»