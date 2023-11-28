Происшествия 28.11.2023 в 09:14

В улан-удэнской школе распылили перцовый баллончик

Пострадала одна из учениц
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Текст: Андрей Константинов
В улан-удэнской школе распылили перцовый баллончик
Происшествие случилось 27 ноября в школе №44 в Улан-Удэ. Там во время учебного процесса в коридоре был распылен перцовый баллончик. В результате плохо стало одной из учениц 7-го класса, девочке вызвали скорую.

«В настоящее время состояние здоровья ребенка стабилизировано. Администрация школы уведомила о случившемся инспектора ПДН и Комитет по образованию. Будет проведена проверка. Информация о нанесении раны учащемуся, по информации школы, не подтверждена», - сообщили в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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