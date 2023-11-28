В Бурятии два водителя сбили трех женщин

Сразу два ДТП с участием пешеходов произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как рассказали в ГИБДД, первое случилось прошлой ночью на ул. Центральной села Холой Кяхтинского района. Там 48-летний водитель автомобиля «Тойота Опа» сбил двух женщин, идущих в попутном направлении.«В результате наезда женщины в возрасте 46 и 47 лет получили травмы различной степени тяжести. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, светоотражающие элементы на верхней одежде отсутствовали», - сообщили в Госавтоинспекции.Второе происшествие произошло вчера вечером на ул. 60 лет Октября села Баянгол Баргузинского района. Там 42-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Надя» сбил 46-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Как отметили в ГИБДД, светоотражающие элементы на её одежде также отсутствовали.Фото: ГИБДД Бурятии