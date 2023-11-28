Происшествия 28.11.2023 в 10:44

Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной

Оборудование котельной на станции Дивизионная постоянно выходит из строя
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной
Сегодня председатель Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Сергей Гашев проконтролировал ход ремонтных работ на котельной №839 на станции Дивизионная. Как сообщили в мэрии, накануне вечером из-за замены задвижек на котле №3 были снижены параметры подачи теплоснабжения. Здесь по очереди из строя вышло два котла: на одном была утечка, а новый котел, который должны были запустить в минувшую пятницу, не смонтирован. Объект находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС №10».

– Вчера котельная осталась на двух котлах, температура упала до 30 градусов на подаче. Был организован штаб, ночное дежурство. Благодаря оперативным мерам вечером четыре котла были запущены в работу. Температуру удалось поднять до 54 градусов. По домам температура нормализовалась, но в 5 утра вышел из строя котел №3. Обнаружили утечку из котла, – рассказал Сергей Гашев. – Основная проблема – нет организации, которая может оперативно установить новый котел. Сейчас с помощью военной прокуратуры будем организовывать селекторное совещание с руководством «ЖКС №10», которое находится в Хабаровске, чтобы они дали разрешение на найм подрядной организации для установки котла. Если в работе будут четыре котла, то теплоснабжение на станции Дивизионная будет контролируемым. Тем не менее, наступают холода, надо дополнительно приобретать резервное оборудование, которое должно находиться в запасе. Сегодня все эти вопросы будем проговаривать.

Оперативный штаб будет ежечасно докладывать о ходе работ председателю КГХ Сергею Гашеву, который на данный момент также является исполняющим обязанности мэра Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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