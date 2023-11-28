Происшествия 28.11.2023 в 11:48

В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков

Погодные условия на Байкале пока не улучшились
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков
На акватории озера Байкал сохраняются сложные метеоусловия. Там наблюдается низкая облачность, идет сильный ливневый снег, а порывы ветра достигают 20 м/с. Из-за этого спасатели не могут добраться до катера со сломанным мотором, который дрейфует в Баргузинском районе.

Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», вылет вертолета Ми-8 МЧС из поселка Никола вновь перенесен, теперь он запланирован на 12.50 28 ноября. Спасательный катер «Виталий Тихонов» также по-прежнему находится в районе «Ольхонских ворот».

Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.

В районе мыса Орлиный у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.

Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог.

Фото: «Номер один»
Теги
спасение

Все новости

В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков
28.11.2023 в 11:48
В Бурятии осложнилась ситуация на федеральной трассе
28.11.2023 в 11:26
В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка
28.11.2023 в 11:16
Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной
28.11.2023 в 10:44
Владимир Павлов: «Память о нём будет гореть яркой звездой!»
28.11.2023 в 10:41
Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря
28.11.2023 в 10:28
В Бурятии два водителя сбили трех женщин
28.11.2023 в 09:57
Алексей Цыденов посетил ДНР и встретился с военными из Бурятии
28.11.2023 в 09:39
В улан-удэнской школе распылили перцовый баллончик
28.11.2023 в 09:14
Возврат подаренного
28.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной
Оборудование котельной на станции Дивизионная постоянно выходит из строя
28.11.2023 в 10:44
В Бурятии два водителя сбили трех женщин
Одна из пострадавших скончалась
28.11.2023 в 09:57
В улан-удэнской школе распылили перцовый баллончик
Пострадала одна из учениц
28.11.2023 в 09:14
В Улан-Удэ горел трамвай
Происшествие случилось на остановке «Республиканская больница»
28.11.2023 в 08:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru