Происшествия 28.11.2023 в 11:48
В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков
Погодные условия на Байкале пока не улучшились
Текст: Андрей Константинов
На акватории озера Байкал сохраняются сложные метеоусловия. Там наблюдается низкая облачность, идет сильный ливневый снег, а порывы ветра достигают 20 м/с. Из-за этого спасатели не могут добраться до катера со сломанным мотором, который дрейфует в Баргузинском районе.
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», вылет вертолета Ми-8 МЧС из поселка Никола вновь перенесен, теперь он запланирован на 12.50 28 ноября. Спасательный катер «Виталий Тихонов» также по-прежнему находится в районе «Ольхонских ворот».
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орлиный у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог.
Фото: «Номер один»
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», вылет вертолета Ми-8 МЧС из поселка Никола вновь перенесен, теперь он запланирован на 12.50 28 ноября. Спасательный катер «Виталий Тихонов» также по-прежнему находится в районе «Ольхонских ворот».
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орлиный у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог.
Фото: «Номер один»
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