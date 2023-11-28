Происшествия 28.11.2023 в 12:53

Жительница Бурятии выбила окно чужого дома, чтобы украсть водку с закусками

На суде она чистосердечно раскаялась
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жительница Бурятии выбила окно чужого дома, чтобы украсть водку с закусками

В Мухоршибирском районе осенью суд вынес приговор местной жительнице.

Вечером, в начале июля Людмила Панова (имя и фамилия изменены) страдала от сильного похмелья. Она решила пойти к соседям, чтобы опохмелиться, но увы, в доме никого не оказалось. Однако, это сельчанку не остановило – она подошла к окошку, разбила стекло, а затем влезла в проем. Внутри жилища Людмила вдоволь похозяйничала – из холодильника она вытащила свинину, тушку курицы, упаковку рыбных котлет, упаковку свиных сарделек, сливочное масло, сало, селедку и т.д. Затем порылась в шкафу и под одеждой отыскала две бутылки водки. Сложив всю добычу в пакетик, Людмила ушла к себе домой, где, скорее всего, провела прекрасный вечер.

На следующий день было не до веселья - к Людмиле Пановой нагрянули сотрудники полиции. Увы, продукты и водка уже были съедены и выпиты ею. Как оказалось, в обворованном доме проживали дальние родственники Пановой – они вернулись домой, обнаружили взлом и пропажу, затем сразу вызвали правоохранителей. Людмила поспешила возместить ущерб, а также принести извинения. Родственники, в свою очередь, простили виновницу и попросили прекратить уголовное дело в ее отношении.

Все же Мухоршибирский районный суд признал действия хулиганки – кражей с незаконным проникновением в жилище. Суд учел смягчающие обстоятельства – способствование расследованию преступления, отсутствие судимостей, добровольное возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшей, признание вины и чистосердечное раскаяние. Сыграли роль положительные характеристики и положительное мнение потерпевших. По итогу судья вынес приговор – признать Панову виновной и назначить ей наказание в видео лишения свободы на один год условно.



Фото: pixabay.com

Теги
мухоршибирский район суд кража

Все новости

В Бурятии раскрыли громкое убийство на трассе
28.11.2023 в 13:07
Жительница Бурятии выбила окно чужого дома, чтобы украсть водку с закусками
28.11.2023 в 12:53
Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало владельца собаки
28.11.2023 в 12:26
В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков
28.11.2023 в 11:48
В Бурятии осложнилась ситуация на федеральной трассе
28.11.2023 в 11:26
В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка
28.11.2023 в 11:16
Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной
28.11.2023 в 10:44
Владимир Павлов: «Память о нём будет гореть яркой звездой!»
28.11.2023 в 10:41
Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря
28.11.2023 в 10:28
В Бурятии два водителя сбили трех женщин
28.11.2023 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Бурятии раскрыли громкое убийство на трассе
10 лет назад в районе Таксимо неизвестные расстреляли из автомата двух человек
28.11.2023 в 13:07
В Бурятии спасатели по-прежнему не могут добраться до попавших в беду рыбаков
Погодные условия на Байкале пока не улучшились
28.11.2023 в 11:48
Власти Улан-Удэ пытаются справиться с кризисом на котельной
Оборудование котельной на станции Дивизионная постоянно выходит из строя
28.11.2023 в 10:44
В Бурятии два водителя сбили трех женщин
Одна из пострадавших скончалась
28.11.2023 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru