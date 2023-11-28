Жительница Бурятии выбила окно чужого дома, чтобы украсть водку с закусками

В Мухоршибирском районе осенью суд вынес приговор местной жительнице.

Вечером, в начале июля Людмила Панова (имя и фамилия изменены) страдала от сильного похмелья. Она решила пойти к соседям, чтобы опохмелиться, но увы, в доме никого не оказалось. Однако, это сельчанку не остановило – она подошла к окошку, разбила стекло, а затем влезла в проем. Внутри жилища Людмила вдоволь похозяйничала – из холодильника она вытащила свинину, тушку курицы, упаковку рыбных котлет, упаковку свиных сарделек, сливочное масло, сало, селедку и т.д. Затем порылась в шкафу и под одеждой отыскала две бутылки водки. Сложив всю добычу в пакетик, Людмила ушла к себе домой, где, скорее всего, провела прекрасный вечер.

На следующий день было не до веселья - к Людмиле Пановой нагрянули сотрудники полиции. Увы, продукты и водка уже были съедены и выпиты ею. Как оказалось, в обворованном доме проживали дальние родственники Пановой – они вернулись домой, обнаружили взлом и пропажу, затем сразу вызвали правоохранителей. Людмила поспешила возместить ущерб, а также принести извинения. Родственники, в свою очередь, простили виновницу и попросили прекратить уголовное дело в ее отношении.

Все же Мухоршибирский районный суд признал действия хулиганки – кражей с незаконным проникновением в жилище. Суд учел смягчающие обстоятельства – способствование расследованию преступления, отсутствие судимостей, добровольное возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшей, признание вины и чистосердечное раскаяние. Сыграли роль положительные характеристики и положительное мнение потерпевших. По итогу судья вынес приговор – признать Панову виновной и назначить ей наказание в видео лишения свободы на один год условно.







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