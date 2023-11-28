Происшествия 28.11.2023 в 13:55

В Бурятии выявили грубые нарушения в киоске с шаурмой, которой отравились люди

Работа киоска приостановлена, число пострадавших достигло 14 человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выявили грубые нарушения в киоске с шаурмой, которой отравились люди
Роспотребнадзор Бурятии выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в киоске «Шаурма в lovaше» в селе Петропавловка. По данным ведомства, после употребления шаурмы из этого киоска 14 человек подхватили кишечную инфекцию и оказались в больнице. Им поставлен диагноз «сальмонеллез».

«Для установления причинно-следственной связи возникновения группового очага сальмонеллеза проведено обследование киоска, на котором выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время деятельность киоска приостановлена. Отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, а также биообразцов от работника, исследования которых продолжаются», - рассказали в ведомстве.

Сейчас Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. За контактными лицами в домашних очагах установлено медицинское наблюдение. Также ведется активный поиск лиц, подвергшихся риску инфицирования.

Напомним, первые больные с жалобами на кишечное расстройство начали поступать в Петропавловскую ЦРБ  с 25 ноября. В числе отравившихся почти половину составляют дети.

Фото: «Номер один»
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отравление шаурма

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