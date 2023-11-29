Полугодовалая девочка пострадала в ДТП в Бурятии

Еще одно ДТП случилось вечером на трассе «Байкал» в Иволгинском районе. Там 34-летняя женщина за рулем «Хонды Фит» на отвороте на Нурселение не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии женщина получила травмы, её госпитализировали.





ДТП с пострадавшим ребенком произошло около 8 часов вечера Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Мазда Демио», ехавший со стороны Заиграево в направлении Новой Бряни, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадала полугодовалая девочка – пассажирка машины. Её доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии