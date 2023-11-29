Происшествия 29.11.2023 в 09:14

Полугодовалая девочка пострадала в ДТП в Бурятии

Водитель авто не справился с управлением и перевернулся
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Полугодовалая девочка пострадала в ДТП в Бурятии
ДТП с пострадавшим ребенком произошло около 8 часов вечера Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Мазда Демио», ехавший со стороны Заиграево в направлении Новой Бряни, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадала полугодовалая девочка – пассажирка машины. Её доставили в больницу.

Еще одно ДТП случилось вечером на трассе «Байкал» в Иволгинском районе. Там 34-летняя женщина за рулем «Хонды Фит» на отвороте на Нурселение не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии женщина получила травмы, её госпитализировали.


Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Жителя Бурятии будут судить за доведение дочери до самоубийства
29.11.2023 в 09:33
Полугодовалая девочка пострадала в ДТП в Бурятии
29.11.2023 в 09:14
Панты дороже всего
29.11.2023 в 09:00
Товар с браком
29.11.2023 в 09:00
Жительница Улан-Удэ опасается за свою жизнь после развода с мужем
29.11.2023 в 06:00
В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяную автоледи
28.11.2023 в 17:49
В Бурятии отремонтировали дом культуры в маленьком селе
28.11.2023 в 17:02
В Бурятии назвали лучшие районы по развитию сельского хозяйства
28.11.2023 в 16:51
Отравлением шаурмой в Бурятии занялся Следственный комитет
28.11.2023 в 16:36
В Бурятии построили стадион в селе Гусиное озеро
28.11.2023 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Жителя Бурятии будут судить за доведение дочери до самоубийства
Следствие полагает, что по вине отца девочка ушла из жизни
29.11.2023 в 09:33
Жительница Улан-Удэ опасается за свою жизнь после развода с мужем
После года преследований мужчина попытался столкнуть ее автомобиль с трассы
29.11.2023 в 06:00
В Улан-Удэ бдительные граждане сдали пьяную автоледи
Из-за семейных проблем женщина выпила и поехала кататься по поселку
28.11.2023 в 17:49
Отравлением шаурмой в Бурятии занялся Следственный комитет
Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело
28.11.2023 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru