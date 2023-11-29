Жителя Бурятии будут судить за доведение дочери до самоубийства

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании несовершеннолетней и доведении её до самоубийства.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал с супругой и тремя несовершеннолетними детьми.«С сентября 2021 года, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности он систематически причинял старшей дочери физические и психические страдания путем регулярного нанесения побоев и оскорблений. Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями. Девочка, не выдержав жестокого обращения и систематического унижения со стороны отца ее человеческого достоинства, в начале лета 2023 года свела счеты с жизнью», - сообщили в Следственном комитете.Как уточнили следователи, одной из важных улик по уголовному делу стали сведения из телеграм-канала, который вела девочка, размещая там рассказы и видеозаписи о жестоком обращении со стороны отца.«К сожалению, никто из ее подписчиков своевременно не сообщил в компетентные органы о совершаемых в отношении ребенка преступлениях», - констатировали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com