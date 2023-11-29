Происшествия 29.11.2023 в 09:33

Жителя Бурятии будут судить за доведение дочери до самоубийства

Следствие полагает, что по вине отца девочка ушла из жизни
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии будут судить за доведение дочери до самоубийства
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании несовершеннолетней и доведении её до самоубийства.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал с супругой и тремя несовершеннолетними детьми.

«С сентября 2021 года, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности он систематически причинял старшей дочери физические и психические страдания путем регулярного нанесения побоев и оскорблений. Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями. Девочка, не выдержав жестокого обращения и систематического унижения со стороны отца ее человеческого достоинства, в начале лета 2023 года свела счеты с жизнью», - сообщили в Следственном комитете.

Как уточнили следователи, одной из важных улик по уголовному делу стали сведения из  телеграм-канала, который вела девочка, размещая там рассказы и видеозаписи о жестоком обращении со стороны отца.

«К сожалению, никто из ее подписчиков своевременно не сообщил в компетентные органы о совершаемых в отношении ребенка преступлениях», - констатировали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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