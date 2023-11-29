Житель Улан-Удэ украл золото у знакомой

Полиция Улан-Удэ завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летнего горожанина, обвиняемого в краже золотых изделий. Причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в конце марта злоумышленник похитил ювелирные украшения у 46-летней знакомой, пригласившей его к себе в гости, в том числе, для распития спиртного. Утром, пока хозяйка спала, мужчина забрал из шкатулки в спальне две пары сережек, золотые цепочки и перстень, а после и заложил их в ломбард. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.«Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан и признался в содеянном. Он нигде не работает, состоит на учете у врача-психиатра. Ювелирные изделия выкупил из ломбарда родственник мужчины, они возвращены потерпевшей», - сообщили в полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»