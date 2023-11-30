Происшествия 30.11.2023 в 10:42

Жителя Бурятии осудили за наркотики и содержание наркопритона

Сельчанин получил 6 лет строгого режима
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии осудили за наркотики и содержание наркопритона
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижний Саянтуй. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков и содержании наркопритона.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2023 года мужчина собрал на поле вблизи своего дома коноплю общей массой свыше 1 кг, часть из которого сбыл своему приятелю. Оставшееся зелье сельчанин хранил в нежилом доме на территории своего участка. Кроме того, с февраля по июнь этого года мужчина предоставлял знакомым свое помещение для употребления наркотиков опийной группы. После он наводил порядок в доме, убирал использованные предметы и вещества и проветривал помещение.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: МВД Бурятии
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