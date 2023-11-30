Жителя Бурятии осудили за наркотики и содержание наркопритона

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижний Саянтуй. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков и содержании наркопритона.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2023 года мужчина собрал на поле вблизи своего дома коноплю общей массой свыше 1 кг, часть из которого сбыл своему приятелю. Оставшееся зелье сельчанин хранил в нежилом доме на территории своего участка. Кроме того, с февраля по июнь этого года мужчина предоставлял знакомым свое помещение для употребления наркотиков опийной группы. После он наводил порядок в доме, убирал использованные предметы и вещества и проветривал помещение.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Фото: МВД Бурятии