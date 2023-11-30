В Бурятии не подтвердилась информация об обморожении спасенных рыбаков

Четырех спасенных рыбаков вечером 29 ноября на лодках доставили в Усть-Баргузин. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», информация об их обморожении не подтвердилась.«Состояние мужчин удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются», сообщили в чате.Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов. В это время на озере наблюдалась штормовая погода. В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов мужчины вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.Операция по спасению рыбаков длилась три дня, но в итоге им на выручку пришли местные жители. Несмотря на непогоду, вчера они вышли на Байкал на двух лодках, нашли односельчан и вернули их домой.Как передает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», попавшие в беду рыбаки все это время ждали помощи на берегу.«Когда мужчины потеряли управление катером, они кинули якорь. Но шквалистый ветер и волны сорвали лодку с якоря, рыбаков прибило к берегу. К счастью, компания подготовилась: была газовая печка и еда. Грелись рыбаки у костра и укрывались от ветра за деревьями. Решили дождаться спасателей там, где оставили координаты, так как до ближайшего населенного пункта - Усть-Баргузина - пришлось бы идти неделю», - сообщает телеграм-канал.Также сообщается, что жители Усть-Баргузина просят наградить мужчин, спасших потерянных рыбаков.Фото: скриншот видео из соцсетей