Происшествия 30.11.2023 в 11:44

В Бурятии компанию оштрафовали за подкуп чиновника

Взятка должны была помочь в беспрепятственной приемке работ
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии компанию оштрафовали за подкуп чиновника
Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в работе ООО «СОТО».

«Установлено, что после выполнения договорных обязательств по договору подряда, заключенному с муниципальным бюджетным учреждением, директор организации передал посреднику взятку в размере 220 тысяч рублей. Взятка предназначалась должностному лицу органа местного самоуправления за оказание им содействия по беспрепятственной приемке и оплате работ», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Уголовное дело о получении взятки сейчас рассматривается в суде.

Фото: «Номер один»
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коррупция

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