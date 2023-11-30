В Бурятии компанию оштрафовали за подкуп чиновника

Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в работе ООО «СОТО».«Установлено, что после выполнения договорных обязательств по договору подряда, заключенному с муниципальным бюджетным учреждением, директор организации передал посреднику взятку в размере 220 тысяч рублей. Взятка предназначалась должностному лицу органа местного самоуправления за оказание им содействия по беспрепятственной приемке и оплате работ», - сообщили в прокуратуре Бурятии.За незаконное вознаграждение от имени юридического лица компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тысяч рублей.Уголовное дело о получении взятки сейчас рассматривается в суде.Фото: «Номер один»