В Улан-Удэ потушили пожар в магазине

«В течение 35 минут открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован. Переход огня на соседние строения пожарные не допустили», - сообщили в МЧС Бурятии.





В Улан-Удэ сегодня горели склад и кровля магазина в Октябрьском районе. На тушение было подано 4 пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы.Всего в борьбе с огнем были задействованы 22 пожарных и 6 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии