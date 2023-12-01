Происшествия 01.12.2023 в 12:03

В Улан-Удэ потушили пожар в магазине

Переход огня на соседние строения удалось предотвратить
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
В Улан-Удэ сегодня горели склад и кровля магазина в Октябрьском районе. На тушение было подано 4 пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы.

«В течение 35 минут открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован. Переход огня на соседние строения пожарные не допустили», - сообщили в МЧС Бурятии.


Всего в борьбе с огнем были задействованы 22 пожарных и 6 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
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