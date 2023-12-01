Происшествия 01.12.2023 в 12:03
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
Переход огня на соседние строения удалось предотвратить
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня горели склад и кровля магазина в Октябрьском районе. На тушение было подано 4 пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы.
Всего в борьбе с огнем были задействованы 22 пожарных и 6 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
«В течение 35 минут открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован. Переход огня на соседние строения пожарные не допустили», - сообщили в МЧС Бурятии.
Всего в борьбе с огнем были задействованы 22 пожарных и 6 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
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