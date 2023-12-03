Происшествия 03.12.2023 в 11:31

Движение поездов через Северомуйский тоннель БАМа возобновили

Для ликвидации последствий происшествия привлекли более 120 человек
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Текст: Номер один
Движение поездов через Северомуйский тоннель БАМа возобновили

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с «незначительным увеличением времени в пути».

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном»,

- заявил источник газеты. Об этом же пишет телеграм-канал Baza.
Сегодня же движение поездов в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит-Окусикан в Бурятии полностью восстановлено после взрыва. Для возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и спецтехника. Первый поезд через восстановленный тоннель проследовал в 23:20 по местному времени 2 декабря.


Фото: Номер один
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