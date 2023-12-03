Происшествия 03.12.2023 в 14:39

В МЧС Бурятии предупредили о смертельной опасности

В Северо-Байкальском районе возможен сход снежной лавины
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Текст: Номер один
В МЧС Бурятии предупредили о смертельной опасности

По данным Бурятского гидрометцентра, в период с воскресенья на понедельник в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. В связи с этим Главное управлением МЧС России по Республике Бурятия рекомендует туристам воздержаться от походов в горы.

«Снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде»,

- отметили в ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Важность регистрации туристических групп в МЧС России жизненно необходима. Сделать это нужно за 10 дней до начала путешествия любым способом. Если спасатели знают ваш маршрут, они быстрее придут на помощь. Сейчас на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия находятся 3 зарегистрированные тургруппы численностью 48 человек.

Напомним, ровно год назад в ущелье Мамай сошла лавина. Информация об этом поступила в Главное управление МЧС по Бурятии в 15:20 от участника туристской группы. Из-за природного ЧП пострадал один человек. Для оказания помощи были приведены в готовность спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (удаленность около 150 км). Чуть позже турист повторно обратился в БПСО МЧС России и сообщил, что помощь не требуется. Пострадавшего эвакуировали на частном вертолете в поселок Новоснежная Иркутской области.

Фото: pixabay.com

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