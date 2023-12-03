Происшествия 03.12.2023 в 16:15

В Бурятии молодой человек попал под машину

Парень перебегал дорогу будучи в наушниках
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Текст: Номер один
В Бурятии молодой человек попал под машину
Вчера в городе Северобайкальск произошло ДТП. В эпицентре события оказался 19-летний юноша, которые перебегал дорогу на пешеходном переходе в наушниках. Стоит отметить, что сигнал светофора был предупреждающим.

«Поступил с ушибом мягких тканей левой лобной области, ушибом правой голени, ссадинами левой лобной области, левой кисти и коленных суставов. Оказана медицинская помощь, сделан рентген головы, в госпитализации не нуждается. Отпущен домой»,

- ЧУЗ «РЖД- Медицина».

Жителей республики призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее.

Напомним, подобный инцидент уже был на территории Бурятии несколько лет назад. Водитель сбил 17-летнего мальчика на улице Революции 1905 года. Пострадавший не заметил приближение автомобиля, так как был в наушниках. Юношу эвакуирован в дежурный стационар с подозрением на травму головы и переломом верхней конечности.

 

Фото: pixabay.com



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