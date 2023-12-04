В Бурятии членов организованной группы осудили за незаконную рубку леса

Прокуратура Еравнинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Их признали виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой).В суде установили, что руководитель преступной группы, осуществляющий предпринимательскую деятельность по заготовке леса, предложил трем своим работникам незаконно совершать рубку лесных насаждений и получать материальную выгоду от их реализации. Он сам подыскивал места вырубки, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт древесины, а также распределял криминальный доход.В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года соучастники на территории Еравнинского лесничества в отсутствие разрешительных документов произвели рубку 1 423,15 куб.м. деревьев. Преступными действиями лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 9,9 млн рублей.Суд назначил двум из участников группы наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года и 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатору преступления наказание назначено с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Двум другим осужденным – в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года. Орудия преступления – бензопилы, автомобили, трактор и прицепы обращены в доход государства.Иск прокуратуры о возмещении вреда, причиненного преступлениями, с учетом добровольно выплаченных сумм удовлетворен на сумму 8,8 млн рублей.Приговор не вступил в законную силу.