Происшествия 04.12.2023 в 09:17
В Бурятии членов организованной группы осудили за незаконную рубку леса
Их признали виновными в совершении 10 преступлений
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Еравнинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Их признали виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой).
В суде установили, что руководитель преступной группы, осуществляющий предпринимательскую деятельность по заготовке леса, предложил трем своим работникам незаконно совершать рубку лесных насаждений и получать материальную выгоду от их реализации. Он сам подыскивал места вырубки, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт древесины, а также распределял криминальный доход.
В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года соучастники на территории Еравнинского лесничества в отсутствие разрешительных документов произвели рубку 1 423,15 куб.м. деревьев. Преступными действиями лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 9,9 млн рублей.
Суд назначил двум из участников группы наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года и 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатору преступления наказание назначено с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Двум другим осужденным – в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года. Орудия преступления – бензопилы, автомобили, трактор и прицепы обращены в доход государства.
Иск прокуратуры о возмещении вреда, причиненного преступлениями, с учетом добровольно выплаченных сумм удовлетворен на сумму 8,8 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
В суде установили, что руководитель преступной группы, осуществляющий предпринимательскую деятельность по заготовке леса, предложил трем своим работникам незаконно совершать рубку лесных насаждений и получать материальную выгоду от их реализации. Он сам подыскивал места вырубки, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт древесины, а также распределял криминальный доход.
В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года соучастники на территории Еравнинского лесничества в отсутствие разрешительных документов произвели рубку 1 423,15 куб.м. деревьев. Преступными действиями лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 9,9 млн рублей.
Суд назначил двум из участников группы наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года и 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатору преступления наказание назначено с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Двум другим осужденным – в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года. Орудия преступления – бензопилы, автомобили, трактор и прицепы обращены в доход государства.
Иск прокуратуры о возмещении вреда, причиненного преступлениями, с учетом добровольно выплаченных сумм удовлетворен на сумму 8,8 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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