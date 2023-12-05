Две женщины угорели на пожаре в Бурятии

Сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке Каменск. На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось загорание квартиры на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади 4 кв.м. Звеном газодымозащитной службы две женщины в возрасте 73 и 45 лет, получившие отравление продуктами горения, были переданы бригаде скорой помощи в бессознательном состоянии. Спасти их не удалось», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии