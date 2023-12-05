В Бурятии отец с сыном наладили сбыт населению нелегального алкоголя

Следственная часть Следственного управления МВД по Республике Бурятия завершила расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, осуществлявших незаконный оборот в крупном размере немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии на территории г. Улан-Удэ и Заиграевского района. В совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 и п. «а» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняют 73-летнего сельчанина и его неработающего 51-летнего сына из столицы Бурятии. Ранее граждане не судимы.Установлено, что злоумышленники вели противоправную деятельность с августа 2021 по март 2023 года, пока не были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и коррупции регионального МВД. 51-летний фигурант поставлял своему отцу алкогольную немаркированную и спиртосодержащую продукцию, которую тот в районе сбывал частным лицам для дальнейшего распространения населению. Часть продукции «семейный подряд» реализовывал в Улан-Удэ.Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков, а также точкам продажи алкоголя и спирта изъяли 870 бутылок водки 6 наименований объемом 435 литров и около 543 литров спиртосодержащей жидкости.Следственной частью СУ регионального МВД по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.