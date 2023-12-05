Нападение собаки на девочку взяла на контроль прокуратура Бурятии

Прокуратура Бурятии организовала проверку по сообщению о нападении собаки на школьницу, которое случилось 4 декабря около 11 часов утра в поселке Онохой. В результате полученных укусов 11-летней девочке потребовалась медицинская помощь.«В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com