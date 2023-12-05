Происшествия 05.12.2023 в 09:30

В Бурятии водитель сбил женщину

По предварительным данным, пострадавшая была пьяна
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель сбил женщину
ДТП произошло накануне вечером на ул. Центральной села Нарын Джидинского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» вне зоны пешеходного перехода сбил 52-летнюю женщину. В результате наезда пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени.

Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, женщина находилась на проезжей части в состоянии опьянения. Кроме того, на её одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Фото: ГИБДД Бурятии
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