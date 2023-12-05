В Бурятии водитель сбил женщину

ДТП произошло накануне вечером на ул. Центральной села Нарын Джидинского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» вне зоны пешеходного перехода сбил 52-летнюю женщину. В результате наезда пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени.Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, женщина находилась на проезжей части в состоянии опьянения. Кроме того, на её одежде отсутствовали светоотражающие элементы.Фото: ГИБДД Бурятии