Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, обвиняемого в самовольной добыче, хранении и транспортировке нефрита в крупном размере.«По версии следствия, обвиняемый с мая 2022 года по март 2023 года в Баунтовском районе самовольно добыл, а также незаконно хранил и перевозил нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней, общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: «Номер один»