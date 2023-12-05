Происшествия 05.12.2023 в 09:39

Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите

Однако в его планы вмешались правоохранители
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, обвиняемого в самовольной добыче, хранении и транспортировке нефрита в крупном размере.

«По версии следствия, обвиняемый с мая 2022 года по март 2023 года в Баунтовском районе самовольно добыл, а также незаконно хранил и перевозил нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней, общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
Теги
нефрит

Все новости

В Улан-Удэ закрыли Этнографический музей
05.12.2023 в 10:39
Интеллектуальная транспортная система помогает бороться с автомобильными пробками в Улан-Удэ
05.12.2023 в 10:31
На ярмарке в Улан-Удэ продали 100 тонн мяса
05.12.2023 в 10:29
29-летний мобилизованный из Улан-Удэ погиб в ходе спецоперации
05.12.2023 в 10:15
В Улан-Удэ отметили день жестянщика
05.12.2023 в 09:52
В Улан-Удэ подозрительный мужчина снова следит за детьми
05.12.2023 в 09:41
Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите
05.12.2023 в 09:39
В Бурятии водитель сбил женщину
05.12.2023 в 09:30
Нападение собаки на девочку взяла на контроль прокуратура Бурятии
05.12.2023 в 09:20
В Бурятии отец с сыном наладили сбыт населению нелегального алкоголя
05.12.2023 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ отметили день жестянщика
Число ДТП в республике вчера выросло в два раза
05.12.2023 в 09:52
В Улан-Удэ подозрительный мужчина снова следит за детьми
Особенно ему нравится ходить за маленькими девочками
05.12.2023 в 09:41
В Бурятии водитель сбил женщину
По предварительным данным, пострадавшая была пьяна
05.12.2023 в 09:30
Нападение собаки на девочку взяла на контроль прокуратура Бурятии
Школьнице потребовалась помощь медиков
05.12.2023 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru