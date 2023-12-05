Происшествия 05.12.2023 в 09:41
В Улан-Удэ подозрительный мужчина снова следит за детьми
Особенно ему нравится ходить за маленькими девочками
Текст: Ольга Лазарева
Накануне вечером неизвестный мужчина, который преследует детей, объявился в районе «Дивизки». Также как на той неделе, мужчина идет вслед за 11-13 летними девочками.
«Сегодня после 18 часов наша дочь и племянница шли из ДК (девочки школьницы 11 лет). Когда подходили к водоколонке на ул. Интернациональная, из переулка справа вышел мужчина и тоже направился по этой улице вслед за девочками. Племянница сказала дочери, что надо ускориться, они прибавили шаг, мужчина тоже… Короче девочки дошли до калитки. Когда дочь забежала на крыльцо, выпустила собаку. Собака кидалась на калитку, но мужчина какое-то время еще находился за ней. Девочки уже дома, закрыв двери, видели, как он за забором ходит туда-сюда. Меня трясет. Что делать в такой ситуации даже не знаю. Это было сегодня на переулке Школьный», - пишут в чате «Жизнь Дивизки» местные жители.
Жители обеспокоены таким сообщением:
- Встречайте и провожайте детей, сейчас темнеет рано, придурков куча.
- По поводу вчерашнего, в полицию позвонила, дознаватель был.
- Черная шапка на лоб натянутая. Куртка и вещи темного цвета, высокий не совсем худой на вид, - так его описывают дети, - пишут в комментариях горожане.
Напомним, похожие сообщения стали поступать в полицию с 24 ноября. Так, в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от местной жительницы о том, что днем ранее неизвестный на улице преследовал её 13-летнюю дочь. Девочка направлялась в школу. Незнакомец увязался за ней в районе остановки «Центральный рынок» и «проводил» до ворот учебного заведения на улице Тарбагатайской. О мужчине школьница по пути следования сообщила матери.
Полицейские инициировали проверку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения: уличных – около рынка и образовательной организации, а также с камеры в магазине, куда вслед за ребенком зашел незнакомец.
- Приметы гражданина установлены. Однако признаки состава административного нарушения или преступления в его действиях отсутствуют, - сообщают в пресс-службе МВД по РБ.
Иными словами, кроме неприятного и подозрительного поведения предъявить гражданину по закону ничего нельзя.
Днем 30 ноября об аналогичном случае в орган внутренних дел заявила 39-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что неустановленный гражданин накануне вечером преследовал её дочь, возвращавшуюся из того же учебного заведения домой.
Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами.
- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - советуют полицейские.
«Сегодня после 18 часов наша дочь и племянница шли из ДК (девочки школьницы 11 лет). Когда подходили к водоколонке на ул. Интернациональная, из переулка справа вышел мужчина и тоже направился по этой улице вслед за девочками. Племянница сказала дочери, что надо ускориться, они прибавили шаг, мужчина тоже… Короче девочки дошли до калитки. Когда дочь забежала на крыльцо, выпустила собаку. Собака кидалась на калитку, но мужчина какое-то время еще находился за ней. Девочки уже дома, закрыв двери, видели, как он за забором ходит туда-сюда. Меня трясет. Что делать в такой ситуации даже не знаю. Это было сегодня на переулке Школьный», - пишут в чате «Жизнь Дивизки» местные жители.
Жители обеспокоены таким сообщением:
- Встречайте и провожайте детей, сейчас темнеет рано, придурков куча.
- По поводу вчерашнего, в полицию позвонила, дознаватель был.
- Черная шапка на лоб натянутая. Куртка и вещи темного цвета, высокий не совсем худой на вид, - так его описывают дети, - пишут в комментариях горожане.
Напомним, похожие сообщения стали поступать в полицию с 24 ноября. Так, в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от местной жительницы о том, что днем ранее неизвестный на улице преследовал её 13-летнюю дочь. Девочка направлялась в школу. Незнакомец увязался за ней в районе остановки «Центральный рынок» и «проводил» до ворот учебного заведения на улице Тарбагатайской. О мужчине школьница по пути следования сообщила матери.
Полицейские инициировали проверку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения: уличных – около рынка и образовательной организации, а также с камеры в магазине, куда вслед за ребенком зашел незнакомец.
- Приметы гражданина установлены. Однако признаки состава административного нарушения или преступления в его действиях отсутствуют, - сообщают в пресс-службе МВД по РБ.
Иными словами, кроме неприятного и подозрительного поведения предъявить гражданину по закону ничего нельзя.
Днем 30 ноября об аналогичном случае в орган внутренних дел заявила 39-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что неустановленный гражданин накануне вечером преследовал её дочь, возвращавшуюся из того же учебного заведения домой.
Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами.
- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - советуют полицейские.
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