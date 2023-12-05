Происшествия 05.12.2023 в 09:52

В Улан-Удэ отметили день жестянщика

Число ДТП в республике вчера выросло в два раза
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отметили день жестянщика
Сильные снегопады резко увеличили число ДТП в Бурятии. По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 70 дорожных происшествий – на 14 больше, чем за два предыдущих выходных дня.
 
В Улан-Удэ по состоянию на 7 вечера было зарегистрировано 55 ДТП, что больше обычного в два раза.

Не обошлось и без пострадавших. Так, в районе дома №42 по ул. Жердева 30-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в БСМП.

Фото: ГИБДД Бурятии
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