Происшествия 06.12.2023 в 09:01
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
Три человека погибло, девять травмировано
Текст: Ольга Лазарева
С начала октября этого года произошло 33 возгорания в домах и квартирах. В результате пожаров травмировано 9 человек и погибло 3 человека, сообщает Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В комитете по ЧС призывают: «Уважаемые жители! Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи;
- следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети;
- не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения), во избежание перекала печей;
- проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём;
- избегайте курения в квартире.
При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В комитете по ЧС призывают: «Уважаемые жители! Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи;
- следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети;
- не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения), во избежание перекала печей;
- проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём;
- избегайте курения в квартире.
При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».
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