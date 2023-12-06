В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе

С начала октября этого года произошло 33 возгорания в домах и квартирах. В результате пожаров травмировано 9 человек и погибло 3 человека, сообщает Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.В комитете по ЧС призывают: «Уважаемые жители! Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности:- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи;- следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей;- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети;- не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения), во избежание перекала печей;- проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём;- избегайте курения в квартире.При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».