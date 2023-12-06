Происшествия 06.12.2023 в 09:01

В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе

Три человека погибло, девять травмировано
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
С начала октября этого года произошло 33 возгорания в домах и квартирах. В результате пожаров травмировано 9 человек и погибло 3 человека, сообщает Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ. 

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе  неосторожность при курении; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В комитете по ЧС призывают: «Уважаемые жители! Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности: 

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи; 
- следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей; 
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети; 
- не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения), во избежание перекала печей; 
- проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём; 
- избегайте курения в квартире. 

При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».

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