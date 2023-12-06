В Бурятии иномарка с пьяной компанией влетела в фуру

Крупное ДТП произошло вечером 5 декабря на федеральной трассе «Байкал» в районе станции Посольская. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво». В результате аварии водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу. Один из них - 64-летний мужчина - ночью скончался.







Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, все трое находившихся в иномарке людей были пьяны.Фото: ГИБДД Бурятии