Происшествия 06.12.2023 в 09:15

В Бурятии иномарка с пьяной компанией влетела в фуру

В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии иномарка с пьяной компанией влетела в фуру
Крупное ДТП произошло вечером 5 декабря на федеральной трассе «Байкал» в районе станции Посольская. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво». В результате аварии водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу. Один из них - 64-летний мужчина - ночью скончался.


Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, все трое находившихся в иномарке людей были пьяны.

Фото: ГИБДД Бурятии
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