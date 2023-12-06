Жителя Улан-Удэ обманули при покупке дома

В Улан-Удэ вынесен приговор двум жителям города, обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году женщина разместила в интернете объявление о продаже половины двухквартирного жилого дома, принадлежащего ее знакомому, с которым она вступила в преступный сговор для обмана граждан. После того, как на объявление откликнулся потерпевший, соучастники с целью хищения его денег заключили с ним «предварительный договор купли-продажи» и получили 400 тысяч рублей задатка.«Мошенники уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. С учетом вынесенного ранее приговора Советский райсуд Улан-Удэ приговорил фигурантов к 7,5 и 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре.Защита обвиняемых посчитала назначенное наказание слишком суровым и обжаловала приговор. Однако Верховный суд Бурятии оставил их жалобы без удовлетворения.Фото: pixabay.com