Происшествия 06.12.2023 в 09:37
Жителя Улан-Удэ обманули при покупке дома
Мошенников задержали и судили, они получили крупные сроки
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вынесен приговор двум жителям города, обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.
«Мошенники уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. С учетом вынесенного ранее приговора Советский райсуд Улан-Удэ приговорил фигурантов к 7,5 и 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре.
Защита обвиняемых посчитала назначенное наказание слишком суровым и обжаловала приговор. Однако Верховный суд Бурятии оставил их жалобы без удовлетворения.
Фото: pixabay.com
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