Жителя Бурятии оштрафовали за брань в адрес полицейского

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Таксимо. Он обвинялся в публичном оскорблении представителя власти.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2023 года 25-летний мужчина устроил дебош возле подъезда одного из жилых домов поселка Таксимо. Жильцы вызвали полицию. Однако когда приехавший участковый потребовал, чтобы молодой человек последовал с ним в отдел для составления протокола, тот послал стража порядка куда подальше, в том числе с использованием нецензурных ругательств.Суд признал парня виновным и приговорил его к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»