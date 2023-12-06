Происшествия 06.12.2023 в 09:47

Жителя Бурятии оштрафовали за брань в адрес полицейского

Дебошир оскорбил представителя власти, когда тот хотел забрать его в отдел
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии оштрафовали за брань в адрес полицейского
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Таксимо. Он обвинялся в публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2023 года 25-летний мужчина устроил дебош возле подъезда одного из жилых домов поселка Таксимо. Жильцы вызвали полицию. Однако когда приехавший участковый потребовал, чтобы молодой человек последовал с ним в отдел для составления протокола, тот послал стража порядка куда подальше, в том числе с использованием нецензурных ругательств.

Суд признал парня виновным и приговорил его к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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