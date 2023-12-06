Происшествия 06.12.2023 в 12:56

Жителей Бурятии осудили за контрабанду боеприпасов в Монголию

В тайнике автомобиля таможенники нашли 5 тысяч патронов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии осудили за контрабанду боеприпасов в Монголию
В Бурятии суды вынесли приговоры в отношении трех жителей республики, обвиняемых в незаконном обороте боеприпасов и попытку их контрабанды.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Бурятии, при пересечении границы с Монголией на МАПП «Кяхта» таможенники обнаружили в тайнике автомашины жителя республики 5000 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что у контрабандиста есть соучастник, с которым он действовал в сговоре. Позже следователи вышли на третьего фигуранта, у которого злоумышленники приобрели патроны для их последующей продаже в Монголии.

Суд признал всю троицу виновной. Контрабандистов приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафам в размере 150 и 160 тысяч рублей. Продавец патронов получил 5 лет лишения свободы условно.

Фото: Погрануправление ФСБ по Республике Бурятия
Теги
контрабанда

Все новости

С начала года на пожарах погибли 267 детей
06.12.2023 в 13:58
Приоритет – улучшение качества жизни людей
06.12.2023 в 13:53
В Бурятии предупреждают о возможном сходе снежных лавин
06.12.2023 в 13:49
В Бурятии прошел день открытых дверей в колонии-поселении
06.12.2023 в 13:39
Глава Бурятии: «Вы делаете мир добрее!»
06.12.2023 в 13:37
Жителей Бурятии осудили за контрабанду боеприпасов в Монголию
06.12.2023 в 12:56
В Бурятии новый школьный автобус простаивает в гараже
06.12.2023 в 12:17
Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
06.12.2023 в 11:39
Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени
06.12.2023 в 11:33
В северном районе Бурятии разгорается топливный кризис
06.12.2023 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
С начала года на пожарах погибли 267 детей
Многие из них отравились угарным газом
06.12.2023 в 13:58
В Улан-Удэ начался суд над участниками смертельного спарринга
Также перед судом присяжных предстал 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования
06.12.2023 в 11:06
В Бурятии подростки угнали автомобиль из гаража
Парни хотели покататься, а теперь стали фигурантами уголовного дела
06.12.2023 в 10:15
Жителя Бурятии оштрафовали за брань в адрес полицейского
Дебошир оскорбил представителя власти, когда тот хотел забрать его в отдел
06.12.2023 в 09:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru