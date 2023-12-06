Жителей Бурятии осудили за контрабанду боеприпасов в Монголию

В Бурятии суды вынесли приговоры в отношении трех жителей республики, обвиняемых в незаконном обороте боеприпасов и попытку их контрабанды.Как сообщили в пресс-службе УФСБ Бурятии, при пересечении границы с Монголией на МАПП «Кяхта» таможенники обнаружили в тайнике автомашины жителя республики 5000 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что у контрабандиста есть соучастник, с которым он действовал в сговоре. Позже следователи вышли на третьего фигуранта, у которого злоумышленники приобрели патроны для их последующей продаже в Монголии.Суд признал всю троицу виновной. Контрабандистов приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафам в размере 150 и 160 тысяч рублей. Продавец патронов получил 5 лет лишения свободы условно.Фото: Погрануправление ФСБ по Республике Бурятия