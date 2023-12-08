В Улан-Удэ осудили несостоявшегося убийцу собственного сына

В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 61-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, утром 30 апреля обвиняемый у себя дома на улице Слободской в Улан-Удэ употреблял спиртное, а затем на фоне алкогольного опьянения поссорился со своим взрослым сыном, который находился в доме вместе с другом. Во время конфликта мужчина стал угрожать молодым людям убийством, а затем достал из сейфа охотничье ружье и выстрелил в их сторону.Заряд дроби попал в пол. Потерпевшие попытались убежать. В этот момент обвиняемый произвел по ним еще один выстрел, причинив обоим касательные ранения. Несмотря на ранения, молодым людям удалось отбежать на безопасное расстояние, после чего они обратились за медицинской помощью. Злоумышленника задержали на месте происшествия.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.«Апелляционная жалоба осужденного и его защитника Верховным судом Бурятии оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре.Фото: Следственный комитет Бурятии