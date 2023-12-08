Происшествия 08.12.2023 в 10:02
Стали известны последние слова девочки-стрелка из Брянска
Школьница готовилась к преступлению несколько дней
Текст: Ольга Лазарева
Девочка готовилась к преступлению несколько дней и утром, уходя в учебное заведение, уже знала, что совершит. Алина училась в этой школе с первого класса. Вместе с ней училась ее сестра-двойняшка Маша (имя изменено).
«Два дня она была сама не своя», - пояснила мать девочки. Вчера 8-й класс, где случилась трагедия, должен был прийти в школу ко второму уроку – биологии. Маша пришла вовремя, а Алина опоздала на несколько минут. Видимо, это время она потратила на упаковку ружья. Когда она шла по коридору, ее видела завуч и обратила внимание на то, что у девочки в руках объемный пакет, - сообщает www.mk.ru
Алина вошла в класс, когда учительница биологии раздала тетрадки. Она не целилась в кого-то конкретно, а вела огонь достаточно хаотично, но стреляла именно в людей. Несколько ребят бросились врассыпную. Те, кто упал, отделались достаточно легкими ранениями – например, пострадавшая Марина (имя изменено) получила травму ноги. Наиболее тяжелые ранения получил мальчик, который был на ногах и получил пулевые ранения в руку и туловище.
Как утверждает классный руководитель Алины, учительница химии Людмила Жирешонкова (ее уже допросили), девочка была очень замкнутой. «Она даже чересчур тихая», - пояснила педагог. Также женщина рассказала, что два месяца назад у Алины произошел конфликт с другими девочками из класса. «Мы тогда провели встречу с родителями. Повода как такового не было. Просто более активные девочки конфликтовали с менее активной – Алиной. Тогда я объяснила, что надо уметь договариваться. И вроде бы после этого они стали нормально общаться».
Также удалось выяснить, как прошло утро Алины в семье. Она не стала завтракать, что удивило ее мать. Кстати, мама Алины заметила, что последние два дня дочь была сама не своя. «Почти не разговаривала, на вопросы не отвечала. Но она вообще очень молчаливая», - пояснила мать, работающая в суде завхозом.
Перед уходом Алина сказала матери всего два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что дочь имела ввиду. Видимо, имелось ввиду, что мама будет плакать, когда узнает о случившемся. Менее чем через час после этого произошла трагедия.
При этом в школе говорят, что семья всегда была на хорошем счету. Отец Алины работает в службе безопасности брянского пивного завода. У него девочка и позаимствовала ружье, из которого расстреляла одноклассников.
Источник: www.mk.ru
«Два дня она была сама не своя», - пояснила мать девочки. Вчера 8-й класс, где случилась трагедия, должен был прийти в школу ко второму уроку – биологии. Маша пришла вовремя, а Алина опоздала на несколько минут. Видимо, это время она потратила на упаковку ружья. Когда она шла по коридору, ее видела завуч и обратила внимание на то, что у девочки в руках объемный пакет, - сообщает www.mk.ru
Алина вошла в класс, когда учительница биологии раздала тетрадки. Она не целилась в кого-то конкретно, а вела огонь достаточно хаотично, но стреляла именно в людей. Несколько ребят бросились врассыпную. Те, кто упал, отделались достаточно легкими ранениями – например, пострадавшая Марина (имя изменено) получила травму ноги. Наиболее тяжелые ранения получил мальчик, который был на ногах и получил пулевые ранения в руку и туловище.
Как утверждает классный руководитель Алины, учительница химии Людмила Жирешонкова (ее уже допросили), девочка была очень замкнутой. «Она даже чересчур тихая», - пояснила педагог. Также женщина рассказала, что два месяца назад у Алины произошел конфликт с другими девочками из класса. «Мы тогда провели встречу с родителями. Повода как такового не было. Просто более активные девочки конфликтовали с менее активной – Алиной. Тогда я объяснила, что надо уметь договариваться. И вроде бы после этого они стали нормально общаться».
Также удалось выяснить, как прошло утро Алины в семье. Она не стала завтракать, что удивило ее мать. Кстати, мама Алины заметила, что последние два дня дочь была сама не своя. «Почти не разговаривала, на вопросы не отвечала. Но она вообще очень молчаливая», - пояснила мать, работающая в суде завхозом.
Перед уходом Алина сказала матери всего два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что дочь имела ввиду. Видимо, имелось ввиду, что мама будет плакать, когда узнает о случившемся. Менее чем через час после этого произошла трагедия.
При этом в школе говорят, что семья всегда была на хорошем счету. Отец Алины работает в службе безопасности брянского пивного завода. У него девочка и позаимствовала ружье, из которого расстреляла одноклассников.
Источник: www.mk.ru
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