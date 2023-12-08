В Улан-Удэ водитель получил 9 лет колонии за гибель двух людей в ДТП

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 42-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года пьяный мужчина сел за руль автомашины. Превысив допустимую скорость, он, обгоняя попутный транспорт, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Тойотой Филдер» и «Тойотой Марк 2». В результате аварии погибли водитель и пассажир одной из машин.«В ходе рассмотрения дела в суде мужчина признал вину, возместил родственникам одного из погибших причиненный моральный вред в сумме 1,3 млн рублей», - отметили в прокуратуре.Суд признал горожанина виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.Фото: «Номер один»