В Бурятии рабочий сломал позвоночник, упав с высоты

Несчастный случай произошел 6 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщили в вайбер-чате «Северобайкалье-инфо.24/7», на перегоне станции Анамакит - Новый Уоян 31-летний работник ООО «Энервест» при установке кронштейнов на опоре сорвался и упал с высоты.Пострадавшего доставили в больницу поселка Новый-Уоян, а 7 декабря транспортировали в Нижнеангарскую ЦРБ. У мужчины диагностирован перелом костей левой голени со смещением и закрытый перелом поясничного позвонка без нарушения спинного мозга.Фото: «Номер один»