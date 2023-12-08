В Бурятии следователи разбираются в странной смерти мужчины

Днем 4 декабря в одном из домов в селе Малый Куналей Бичурского района скончался 51-летний местный житель, который ранее получил травмы головы. Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как рассказали в Следственном комитете, потерпевший находился в зимовье в лесу массиве вместе с компанией знакомых, которые днем 4 декабря привезли его домой в село Малый Куналей в бессознательном состоянии с повреждениями на лице, сообщив, что ночью он упал с кровати. Работники скорой, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.Между тем, по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому, в качестве основной, следствием рассматривается версия об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть.«В настоящее время по уголовному делу производится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению лиц. По месту жительства граждан, находившихся в зимовье с потерпевшим, проведены обыски. В отношении них планируется проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»