Происшествия 08.12.2023 в 12:57

В Брянске молодая учительница закрывала собой детей от пуль

Если бы не она, жертв могло быть больше
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Текст: Ольга Лазарева
В Брянске молодая учительница закрывала собой детей от пуль
В Брянске продолжают разбираться в трагедии, случившейся утром 7 декабря. Ученица восьмого класса на втором уроке открыла стрельбу по собственным одноклассникам. 14-летняя школьница ранила пятерых ребят, убила одну из девочек и покончила с собой. По одной из версий, причиной кровавой расправы над сверстниками стала неразделенная любовь – стрелявшая не поделила мальчика с убитой одноклассницей, сообщает www.kp.ru   

Известно, что на урок Анна опоздала. В это время весь класс сидел на биологии, которую вела 26-летняя Офеля Мкртчян. Там девочка и начала стрелять. Рискуя собой, учительница попыталась остановить Анну.

- Она детей собой закрывала. Она их спасла, - рассказали KP.RU школьники.

Ученики говорят, что Офеля всегда была добрым учителем, помогающим и готовым идти на встречу детям. Сейчас все они переживают о ее здоровье. По словам очевидцев, она была ранена, официально о пострадавших среди взрослых не сообщалось. Родные учительницы-героини от комментариев пока отказываются.

В соседних классах, где были слышны выстрелы, учителя постарались закрыть двери и собрать детей в безопасном углу класса. Одна из учителей, по рассказам самих школьников, включила им музыку и заставила петь, чтобы дети не поддавались панике, слыша выстрелы и крики за дверью. Учитель физкультуры и вовсе выносил перепуганных детей на руках после происшествия.

Как сообщают «Известия», сейчас состояние учительницы нормальное. «Это моя родная сестра. С ней всё хорошо. Всё нормально. Она жива-здорова. Это всё, что я могу вам сказать», - сказала Нубар Мкртчян «Известиям».

СУ СКР по Брянской области   возбуждено  уголовное дело по статье "Убийство". Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что погибли две школьницы, в том числе открывшая стрельбу 14-летняя девочка. Он заявил, что семьям погибшей школьницы и ребят раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь. 

Эта история затронула до глубины души многих жителей республики. В социальных сетях они по-разному комментируют произошедшее. 



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