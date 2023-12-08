Стали известны подробности провала автомобиля на Байкале

Напомним, вечером 7 декабря в Кабанском районе, в десяти километрах от н.п Инкино на акватории о. Байкал под лед провалился автомобиль.



В машине на момент происшествия находились трое человек. Люди покинули автотранспорт самостоятельно, никто не пострадал.

Как выяснилось, водитель внедорожника видел, но игнорировал знак, запрещающий выезд на лед. Он проследовал в местность Бочки для того, чтобы половить рыбу, - это и стало причиной происшествия. Глубина в месте провала составляет не более 1,5 метров.

На место выехали спасатели Посольского ПСП БПСО, чтобы эвакуировать пострадавших. В удовлетворительном состоянии рыбаки благополучно доставлены на берег.



- Главное управление МЧС РФ по РБ напоминает гражданам, что выезд на акваторию озера Байкал и крупные озера республики в настоящее время запрещен. Нарушители запрета будут устанавливаться, и к ним будут применяться меры административного воздействия, - предупреждают в МЧС РФ по РБ.