Происшествия 08.12.2023 в 13:19

Стали известны подробности провала автомобиля на Байкале

Мужчины выехали на лед, несмотря на запрещающие знаки, для ловли рыбы
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Текст: Ольга Лазарева
Стали известны подробности провала автомобиля на Байкале

Напомним, вечером 7 декабря в Кабанском районе, в десяти километрах от н.п Инкино на акватории о. Байкал под лед провалился автомобиль.

В машине на момент происшествия находились трое человек. Люди покинули автотранспорт самостоятельно, никто не пострадал.

Как выяснилось, водитель внедорожника видел, но игнорировал знак, запрещающий выезд на лед. Он проследовал в местность Бочки для того, чтобы половить рыбу, - это и стало причиной происшествия. Глубина в месте провала составляет не более 1,5 метров.

На место выехали спасатели Посольского ПСП БПСО, чтобы эвакуировать пострадавших. В удовлетворительном состоянии рыбаки благополучно доставлены на берег.

- Главное управление МЧС РФ по РБ напоминает гражданам, что выезд на акваторию озера Байкал и крупные озера республики в настоящее время запрещен. Нарушители запрета будут устанавливаться, и к ним будут применяться меры административного воздействия, - предупреждают в МЧС РФ по РБ.

 

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