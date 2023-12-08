Иркутянин попался на масштабных хищениях из магазина в Бурятии

МВД Бурятии возбудило уголовное дело по факту краж товаров из магазина цифровой и бытовой техники в Северобайкальске. Недостачу выявили при инвентаризации. Причиненный ущерб, предварительно, составил около 800 тысяч рублей.«Полицейскими установлен и задержан подозреваемый – 26-летний продавец торговой точки. Известно, что приехав в Бурятию из Иркутска и трудоустроившись в магазин в июне этого года, он через месяц стал вести противоправную деятельность. В настоящее время выявлена его причастность к 10 фактам хищений», - рассказали в МВД.По данным полиции, с июля по ноябрь молодой человек для дальнейшей продажи похитил со склада 8 дорогостоящих смартфонов, ультрабук и системный блок от компьютера. При этом объявление о продаже очередного похищенного гаджета, выдаваемого за собственный, он либо выставлял в тематическом мессенджере, либо сам через сервис находил покупателей. Один из брендовых телефонов злоумышленник подарил своей девушке.Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. В хищениях он уже сознался.«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Полицейские устанавливают покупателей похищенного имущества для его изъятия и возвращения законному владельцу», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»