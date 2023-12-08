Происшествия 08.12.2023 в 13:48

Иркутянин попался на масштабных хищениях из магазина в Бурятии

Парень воровал дорогие гаджеты из торговой точки, куда устроился работать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Иркутянин попался на масштабных хищениях из магазина в Бурятии
МВД Бурятии возбудило уголовное дело по факту краж товаров из магазина цифровой и бытовой техники в Северобайкальске. Недостачу выявили при инвентаризации. Причиненный ущерб, предварительно, составил около 800 тысяч рублей.

«Полицейскими установлен и задержан подозреваемый – 26-летний продавец торговой точки. Известно, что приехав в Бурятию из Иркутска и трудоустроившись в магазин в июне этого года, он через месяц стал вести противоправную деятельность. В настоящее время выявлена его причастность к 10 фактам хищений», - рассказали в МВД.

По данным полиции, с июля по ноябрь молодой человек для дальнейшей продажи похитил со склада 8 дорогостоящих смартфонов, ультрабук и системный блок от компьютера. При этом объявление о продаже очередного похищенного гаджета, выдаваемого за собственный, он либо выставлял в тематическом мессенджере, либо сам через сервис находил покупателей. Один из брендовых телефонов злоумышленник подарил своей девушке.

Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. В хищениях он уже сознался.

«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Полицейские устанавливают покупателей похищенного имущества для его изъятия и возвращения законному владельцу», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества
09.12.2023 в 17:14
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%
09.12.2023 в 14:32
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
09.12.2023 в 14:25
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией
09.12.2023 в 14:15
«Бурятия за президента»
09.12.2023 в 13:46
Глава Бурятии пообщался с жителями республики
09.12.2023 в 13:40
В фонде «Защитники Отечества» Бурятии прошел День правовой помощи
09.12.2023 в 12:13
В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски
09.12.2023 в 11:44
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева
09.12.2023 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
Завтра будет решаться вопрос о взятии Василия Смолина под стражу
09.12.2023 в 20:46
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
По инструкции «инвестора» она перевела деньги на определенные счета для дальнейшего получения прибыли

09.12.2023 в 14:25
Полиция Бурятии раскрыла подробности задержания местного хайзенберга
Последователь героя известного сериала создал уникальную нарколабораторию
09.12.2023 в 07:00
В Улан-Удэ «профессиональный» водитель-алкоголик выехал навстречу росгвардейцам
За последние несколько лет мужчину несколько раз ловили пьяным за рулем
08.12.2023 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru