Житель Улан-Удэ стал жертвой мошенников, обратившись за услугой грузоперевозки

Днем 7 декабря в Отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ обратился 41-летний улан-удэнец и сообщил, что подвергся обману аферистов. Он рассказал, что ранее в г. Иркутске приобрел буровую установку. В поисках водителя, который мог бы доставить оборудование в г. Улан-Удэ, мужчина написал в тематический паблик в мессенджере, после чего с ним связался потенциальный грузоперевозчик. Позднее выяснилось, что за его личиной скрывался мошенник.

Интернет-преступник и житель столицы Бурятии договорились о транспортировке груза за 70 тысяч рублей. Злоумышленник нашел водителя, которому представился заказчиком и обсудил вопросы доставки буровой установки. Затем, передав улан-удэнцу фото погрузки оборудования на машину и уведомив о выезде, попросил перевести оплату.

С водителем, в свою очередь, аферист обещал рассчитаться при доставлении имущества на место назначения, чего, конечно же, не произошло. Обманутый владелец буровой установки обратился в орган внутренних дел.

- В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает МВД по РБ.