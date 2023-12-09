Полиция Бурятии раскрыла подробности задержания местного хайзенберга

- Он снял загородный дом, хозяйка которого жила в Забайкальском крае. Из-за этого она не проверяла, как именно расположился новый жилец. Сделку Воскресенов провернул по поддельному паспорту, - отметил один из оперативных сотрудников, который принимал участие в задержании.





Сотрудник ведомственной структуры подметил, что, находясь рядом с домом, запах химической лаборатории вовсе не чувствовался. Обычный прохожий никогда бы не смог догадаться, что скрывается за деревянными стенами. Единственное, смущал гул, который не прекращался из-за беспрерывно работающих систем вентиляции и охлаждения. Больше всего их повергли в шок «кулинарные» дневники. В них Максим Воскресенов поминутно расписывал каждое свое действие и даже оставлял послания на завтрашний день: «В 10 часов утра необходимо приступить к первичному синтезированию».





Фото: скриншот видео, УНК МВД по РБ





*Имя и фамилия преступника изменены



Ежегодный рост числа наркозависимых стал общественной проблемой наряду с эпидемией, уносящей миллионы человеческих жизней. 6 декабря сотрудники и ветераны Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия отметили свой профессиональный праздник. Правоохранители рассказали, как проходит борьба с преступниками, а также вспомнили самые необычные случаи из своей практики.Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия выявляет и ликвидирует каналы распространения запрещенных веществ, пресекает нелегальное производство наркотиков, а также борется с целыми преступными группировками.Только в 2023 году в Бурятии выявили 816 наркопреступлений. Из них 172 злоумышленники совершили с использованием интернета для сбыта веществ. В списке есть весьма резонансные преступления. К примеру, удалось найти участников преступного сообщества, которые пытались легализовать аж 1,5 млн рублей, полученных через «наркобизнес», а заодно раскрыли деятельность целого производства наркотиков в крупных объемах.Многим известно, что в преступном мире наиболее высокая точка «развития» - участие в организованной преступной группировке. Однако, как оказалось, существует ступень выше - организованное преступное сообщество (ОПС). Оно контролирует сразу несколько ОПГ.- Отличается ОПС от «обычных» преступных группировок тем, что имеет более организованную структуру и четкие разграничения между ролями его участников. С момента образования Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии (2016 год) на территории республики нашим отделом выявлено четыре ОПС. За текущий год мы задокументировали и пресекли деятельность десяти ОПГ, одно из которых имеет перспективу переквалификации в ОПС, - рассказал полковник полиции Николай Балтаев, начальник отдела УНК МВД по РБ.Николай Балтаев также обратил внимание на то, что их отдел задержал в 2023 году 26 «закладчиков». Возраст преступников варьируется от 18 до 30 лет.- Несколько человек были даже несовершеннолетними. Главная проблема в том, что именно этот возрастной сегмент общества острее всего нуждается в денежных средствах. Поэтому необдуманно соглашается на распространение запрещенных веществ, нарушая закон, - сказал полковник полиции Николай Балтаев.«Работа закладчиком» действительно сильно распространена среди молодежи. Кураторы этого бизнеса, как правило, обещают баснословные деньги и полную безопасность. Но почему тогда таких «работников» частенько называют «расходным материалом»?В России наказание за сбыт наркотиков строгое. Даже для тех, кто совершил преступление в первый раз. Сроки, которые получают «закладчики», зачастую превышают сроки за убийство человека. Совершив поход на такую «работу» можно отправиться в колонию на ближайшие десять, а то и 25 лет своей жизни.К примеру, в 2021 году задержали 35-летнего Максима Воскресенова. Он изготавливал в домашних условиях крупные партии синтетических наркотиков, один из которых носит уличное название «Мяу-Мяу». Связано это с тем, что в англоязычном наименовании используется несколько букв «М» и словосочетание, переводимое как «кошка».- В тот год мы получили информацию, что на территории Бурятии появились наркотики, которые предположительно производились в нашем регионе. В дальнейшем это подтвердилось. Нам удалось установить источник производства запрещенных веществ и задержать его, - вспоминает Николай Балтаев.Полгода сибирский хайзенберг находился в оперативной разработке сотрудников полиции. Оперативники по крупицам собирали доказательства. Интересен тот факт, что мужчина не просто изготавливал синтетические наркотические вещества и распространял их, но и делал это с особой педантичностью.Так, Максим Воскресенов подошел к вопросу весьма скрупулезно. Приобрел полный комплект фальшивых документов, банковских карт и т. д. Весь набор забрал методом «закладки» в лесу. После этого он озаботился выбором места для своей будущей нарколаборатории.После новоселья, как и положено, мужчина приступил к преображению своего тихого гнездышка. Мужчина купил датчики климат-контроля, профессиональные гроубоксы для выращивания растений, соорудил систему вентиляции с вытяжками, изолировал помещения пластиковыми шторами и т. п. Декоративные инновации можно перечислять долго. В дальнейшем обыск его жилища занял девять часов.- Я помню, как мы зашли в этот дом и увидели нарколабораторию. Она была в какой-то степени «образцовой». Складывалось впечатление, что в помещениях не было даже пыли. Аккуратно расставленные колбы, пипетки и прочее необходимое оборудование. Это выглядело словно в американском кино. В комнате висел белоснежный костюм химической защиты и респиратор с очками. Там же мы обнаружили расфасованные по пакетикам вещества, - перечислял оперуполномоченный.Дорогостоящее оборудование и необходимые ингредиенты мужчина приобретал с помощью транспортных компаний. Неоднократно забирал посылки в разных отделениях почты. Но, как бы преступник ни старался заметать следы, закон его настиг.- В ходе проведенного обыска мы изъяли партию запрещенных веществ синтетического происхождения в особо крупном размере. А также прекурсоры, стеклянные банки и колбы, реактивы, все лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы, магнитную мешалку, поддельные документы в полном объеме, сим-карты, холодильники и многое другое, - отметил оперуполномоченный.Воскресенов боролся в суде до последнего вздоха свободы. Нанял дорогостоящего адвоката, который всеми усилиями пытался признать доказательства по целому ряду уголовных дел недопустимыми. Однако кропотливо задокументированные доказательства перевесили в сторону правды. Бурятская Фемида в лице Верховного суда Республики Бурятия приговорила сибирского хайзенберга к 16,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.- Раньше все было иначе. Сейчас же идет век развития информационных технологий. Из-за чего происходит реструктуризация наркорынка. Преступность перешла в цифровой мир, за которым немного сложнее вести контроль. Так как передача запрещенных веществ стала работать по бесконтактному принципу и ввела новые законы конфиденциальности. «Закладчиками» зачастую становятся молодые люди, которые надеются на большой гонорар. Однако максимальный срок так называемой «высокооплачиваемой» работы - пара месяцев. Дальше наркокурьеров задерживают и привлекают к реальным срокам лишения свободы, - подытожил оперуполномоченный, задержавший «синтетического повара».На сегодня раскрываемость наркопреступлений в сфере ИТТ (информационно-телекоммуникационных технологий) составляет 77,4%. Многие из установленных участников организованных групп и преступных сообществ уже отбывают наказание в местах, не столь отдаленных.Сейчас сотрудники УНК МВД держат на контроле 11 уголовных дел в отношении 33 участников преступных групп. На их счету 137 эпизодов преступной деятельности, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Отметим, уголовная ответственность по запрещенным веществам сулит лишением свободы вплоть до пожизненного заключения.