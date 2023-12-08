В Улан-Удэ парень откликнулся на просьбу совершить кражу

В одном из магазинов в центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, похитившего с полки две бутылки мартини стоимостью более 2700 рублей.Продавцы заметили, как юноша взял с полки 2 бутылки дорогостоящего алкоголя, а затем быстрым шагом прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки сразу вызвали правоохранителей.Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию. Парень сообщил, что украсть алкоголь его попросили.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Алкоголь изъят и возвращен в магазин», - сообщили в Росгвардии Бурятии.