Происшествия 08.12.2023 в 16:45

В Улан-Удэ парень откликнулся на просьбу совершить кражу

Молодой человек стащил в магазине две бутылки мартини
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ парень откликнулся на просьбу совершить кражу
В одном из магазинов в центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, похитившего с полки две бутылки мартини стоимостью более 2700 рублей.

Продавцы заметили, как юноша взял с полки 2 бутылки дорогостоящего алкоголя, а затем быстрым шагом прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки сразу вызвали правоохранителей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию. Парень сообщил, что украсть алкоголь его попросили.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Алкоголь изъят и возвращен в магазин», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

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